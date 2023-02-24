Donat Horgosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Horgosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Horgosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Horgosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Horgosi 25 Ocak 2000 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Horgosi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Donat Horgosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Donat Horgosi'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donat Horgosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Horgosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Horgosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Horgosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Szolnok U17

28 Temmuz 2016 yılında Szolnok

6 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

Donat Horgosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Horgosi şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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