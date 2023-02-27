Donat Kaciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Kaciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Kaciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Kaciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Kaciu 20 Eylül 1993 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Kaciu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donat Kaciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Donat Kaciu'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donat Kaciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Kaciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Donat Kaciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Kaciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SC Gjilani

15 Ağustos 2019 yılında KF Ferizaj

7 Ağustos 2020 yılında KF Arbëria

19 Ağustos 2021 yılında KF Trepca 89

Donat Kaciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Kaciu şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.