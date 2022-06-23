Donat remix geldi! Pelin Hürman'ın cin çıkarma sözleri artık kulüplerde çalacak!

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Her Açıdan programına, metafizik uzmanı olduğunu iddia eden Pelin Hürman isimli "Cinci hoca" konuk edildi. Türkiye'nin gündemine oturan ve uzun yıllar konuşulacak gibi görünen o görüntülerde değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz akşamdan itibaren sosyal medyayı "Donat remix" sarstı. İşte Pelin Hürman'ın donat sözlerine yenilik...

DONAT REMİX ÇIKTI

Pinç programı sunucusu Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz günlerde Pelin Hürman'ın cin çıkarma görüntülerini paylaşıp "Keşke remix adam falan bir şarkı yapsa bu videodan" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Remix Adam isimli sosyal medya hesabı harekete geçti ve Donat Remix'i takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok beğenilen eser "Kulüplerde yeni şarkı hazır" yorumlarını da beraberinde getirdi.