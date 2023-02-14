Donat Rrudhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Rrudhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Rrudhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Rrudhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Rrudhani 2 Mayıs 1999 tarihinde Kamenica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Rrudhani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Donat Rrudhani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donat Rrudhani'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Donat Rrudhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Donat Rrudhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Donat Rrudhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Rrudhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Timau

1 Temmuz 2018 yılında FC Black Stars

9 Ağu 2019 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Donat Rrudhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Rrudhani şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CO Langres, Troyes AC (–2016), FC Brunstatt (2016–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.