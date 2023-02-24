Donat Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Varga 12 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Varga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Donat Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC II futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC II takımına - tarihinde katılmıştır. Donat Varga'nin Vasas FC II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Donat Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2015 yılında Honvéd Alt.

26 Ağustos 2015 yılında Hajdúb. Jgd

30 Haziran 2016 yılında Honvéd Alt.

18 Ağustos 2016 yılında Vasas Alt.

6 Ağustos 2019 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2020 yılında Heerenveen U18

22 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

1 Şubat 2022 yılında Budafoki MTE

31 Aralık 2022 yılında Vasas FC

Donat Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Varga şuan Vasas FC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hajdúnánás FK (2008-2011), NFSE (2011-2013), Debreceni VSC (2013-2015), Honvéd (2015-2016), Hajdúböszörményi TE (2015-2016), Vasas (2016-2019), SC Heerenveen (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.