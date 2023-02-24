Donat Zsoter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Zsoter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Zsoter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Zsoter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Zsoter 6 Ocak 1996 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Zsótér Donát Ferenc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Zsoter Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Donat Zsoter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Donat Zsoter'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Donat Zsoter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Zsoter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Zsoter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Zsoter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2009 yılında Puskás AFC Alt.

16 Ağustos 2011 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

1 Ocak 2013 yılında Videoton FC

18 Şubat 2014 yılında Szolnok

30 Haziran 2014 yılında Videoton FC

28 Temmuz 2014 yılında Dunaújváros

31 Aralık 2014 yılında Videoton FC

3 Şubat 2015 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2016 yılında Videoton FC

10 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

31 Ağustos 2016 yılında Honvéd

30 Haziran 2017 yılında VV St. Truiden

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

27 Temmuz 2020 yılında Honvéd

Donat Zsoter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Zsoter şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Donat Zsoter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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