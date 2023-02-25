Donati Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donati Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donati Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Donati Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Donati Toma 12 Eylül 1997 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Donati Toma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Donati Toma'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Donati Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Donati Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Eylül 2016 yılında KF Tërbuni
6 Şubat 2018 yılında FK Veleçiku
1 Ekim 2020 yılında KS Burreli
1 Ağustos 2021 yılında KF Vëllaznimi
9 Ocak 2023 yılında KS Burreli
Donati Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Donati Toma şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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