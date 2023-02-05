Donatien Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donatien Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donatien Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donatien Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donatien Gomis 7 Kasım 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donatien Gomis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. Donatien Gomis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donatien Gomis'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Donatien Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Donatien Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Donatien Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donatien Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Chauray

2 Eylül 2017 yılında Angoulême CFC

1 Temmuz 2020 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2021 yılında Concarneau

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Donatien Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donatien Gomis şuan Guingamp takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.