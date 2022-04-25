Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Tanımı;

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Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı Maaşları

Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.07

Meslek Adı :

Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre ve kalite önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu dahilinde montaj planı ve mevcut iş programına göre sahanın organizasyonuna dair işleri belirleyerek montaj ekibinde iş bölümü yapan ve montaj planını inceleyen, montaj yerini teslim alarak ve donatılı gazbeton panellerin saha düzenlemelerini yaparak sahayı montaja hazırlayan, donatılı gazbeton panel (taşıyıcı donatılı gazbeton duvar panelleri, yatay/düşey donatılı gazbeton duvar panelleri ve donatılı gazbeton döşeme ve çatı panelleri) montajı yapan ve mesleki gelişim çalışmalarına nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Donatılı Gazbeton Panel Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) Sahayı montaja hazırlamak,

c) Donatılı gazbeton panel montajı yapmak,

d) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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