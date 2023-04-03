Donavan Bagou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donavan Bagou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donavan Bagou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Donavan Bagou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Donavan Bagou 13 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Erouan Donavan Kafo Bagou şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Donavan Bagou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donavan Bagou'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Donavan Bagou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Donavan Bagou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ağustos 2019 yılında FCM Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland U19
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Donavan Bagou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Donavan Bagou şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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