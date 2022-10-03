Dondurma İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dondurma İmal Ustası görev tanımı nedir, Dondurma İmal Ustası ne iş yapar, Dondurma İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dondurma İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dondurma İmal Ustası Tanımı;

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Dondurma İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Dondurma İmal Ustası Maaşları

Dondurma İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dondurma İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dondurma İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.02

Meslek Adı :

Dondurma İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt, şeker ve diğer maddelerden dondurma yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dondurma İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi tartıp karıştırarak, zararlı bakterileri gidermek için karışımı pastörize etmek,

b) Malzemeyi bir homojenizör içinden pompalamak suretiyle tereyağı habbeciklerini eritmek,

c) Karışımı dondurma makinesine dökerek, makineyi çalıştırmak,

d) Malzemeyi mekanik olarak karıştırarak doldurup ve dondurma istenilen kıvamı bulunca makineyi boşaltmak,

e) Dondurmaya özel şekiller vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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