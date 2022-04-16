Dondurma Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dondurma Satış Elemanı görev tanımı nedir, Dondurma Satış Elemanı ne iş yapar, Dondurma Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dondurma Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dondurma Satış Elemanı Tanımı;

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Dondurma Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dondurma Satış Elemanı Maaşları

Dondurma Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dondurma Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dondurma Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.18

Meslek Adı :

Dondurma Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dondurma satışı yapılan işyerlerinde, dondurma satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dondurma Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesai başlangıcında kişisel hazırlık yapmak,

b) Temizlik ve sağlık kurallarına göre çalışma ortamını düzenlemek,

c) Satışı yapılacak dondurma çeşitleri ve dondurma kaplarını hazırlamak,

d) Dondurma çeşitleri ve kullanılan malzeme hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

e) Müşterinin istediği çeşitte ve miktardaki dondurmayı, müşterinin isteğine göre külahta, dondurma kabında veya pakette hazırlamak ve müşteriye satışını yapmak,

f) Dondurma stoklarını, külah ve paketleme kaplarını kontrol etmek, biten ve azalan dondurma ve malzemenin temin edilmesini sağlamak,

g) Bozulan veya kullanım tarihi geçen dondurmaların imhasını veya ilgili firmaya iadesini sağlamak,

h) Dondurmaların saklandığı teşhir ve saklama dolaplarını kontrol etmek, ısı ayarlarını yapmak, arızalanmaları halinde tamir edilmelerini sağlamak,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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