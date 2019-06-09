Dondurma satmaya giderken kaza yaptı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyoneti ile dondurma satmak için yola çıkan Hakan D. aracının lastiğinin patlaması üzerine bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'da dondurma ve tatlı satışı işi ile uğraşan Hakan D. Kemer Mahallesi'nde dondurma satmak için yola çıktı. Hakan D. idaresindeki kamyonet Kazandere Mahallesi Deliçay köprüsü yakınlarında lastiğinin patlaması üzerine savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hakan D. kazayı yara almadan atlatırken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle araçtaki dondurmalar ve tatlılar yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA