Dondurma Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dondurma Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Dondurma Üretim Elemanı ne iş yapar, Dondurma Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dondurma Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dondurma Üretim Elemanı Tanımı;

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Dondurma Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dondurma Üretim Elemanı Maaşları

Dondurma Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dondurma Üretim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dondurma Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.01

Meslek Adı :

Dondurma Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gıda mevzuatına uygun dondurma üretimini gerçekleştirme, ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dondurma Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mikroorganizmaları incelemek,

b) Kişisel hijyen sağlamak ,

c) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

d) Gıdaları muhafaza ilkelerini incelemek,

e) Gıda üretiminde hijyeni sağlamak,

f) Karbonhidratların özelliklerini incelemek,

g) Lipitlerin özelliklerini incelemek,

h) Proteinlerin özelliklerini incelemek,

i) Vitamin ve mineralleri incelemek,

j) Enzimleri incelemek,

k) Fenolik bileşikler ve doğal renk maddeleri incelemek,

l) Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek,

m) Kütle ölçümü yapmak,

n) Hacim ölçmek,

o) Yoğunluk ve kıvam ölçmek,

p) Fiziksel değişimleri incelemek,

q) Kimyasal değişimleri incelemek,

r) Sütü işletmeye almak,

s) Ön işlemleri yapmak,

t) Dondurma üretmek,

u) Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak,

v) Bilgisayarda doküman hazırlamak,

w) Geometrik çizimleri yapmak,

x) Yeterli ve kesit görünüşler çizmek,

y) Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapmak, perspektif, açınım ve ara kesit çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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