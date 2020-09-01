​​​​​​​Dondurma yapımı | Evde, kolay dondurma tarifi

Evde dondurma nasıl yapılır? Küçük büyük kimsenin hayır diyemediği, bunaltan sıcakların kurtarıcısı, zayıflamak isteyenlere gelen tatlı krizinin kahramanı dondurmayı çok seviyor ama hazır ürün tüketmek istemediğiniz için gönlünüzce yiyemiyorsanız haberimiz tam size göre. Dondurma yapmak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler ve mutlu edecek küçük bonuslarla dondurma tarifi, dondurma malzemeleri, evde kolay dondurma yapımı, püf noktaları sizin için detaylarda...

EVDE DONDURMA YAPIMI

MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1,5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

400 gram sıvı krema

3 adet yumurta sarısı

2 adet damla sakızı (2 küçük parça)

YAPIMI

Süt, toz salep, ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğu ve toz şekerin yarısını derin bir tencereye aktarın.

Tahta bir kaşık yardımıyla muhallebi gibi karıştırarak pişirdiğiniz karışımı, kıvam almaya başladığında ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Vanilya çubuğunu içinden çıkartıp alın.

Kremayı karıştırma kabına aktarın ve mikser yardımıyla yüksek devirde koyulaşana kadar çırpın, kenara alıp bekletin.

Ayrı bir kapta beyaz kısımlarından dikkatlice ayırdığınız yumurta sarılarını, kalan toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya başlayın.

Daha sonra kremaya ve kaynamış süte katacağınız yumurta sarılarını benmari usulü pişirmek için; büyük boy bir tencereyi kaynar su ile doldurun. Oval bir cam kase içine toz şekerle çırpılmış yumurta sarılarını aktarın. Kaynar su dolu tencere üzerine kaseyi yerleştirin.

Yumurta karışımını bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak yumurtaların kaynayan su buharında kesilmeden pişmesini sağlayın.

Yaklaşık 5 dakika toz şeker de eriyene kadar pişirdiğiniz karışımı, soğuk su dolu bir kabın üzerine alarak soğutun.

Azar azar ekleyerek kaynamış ve soğutulmuş süt karışımı ile karıştırın. Homojen bir hale gelen dondurma karışımını çırpılmış kremaya yedirip son dokunuşu yapın.

Baton bir kek kalıbı ya da yuvarlak geniş bir kasenin tamamını streç film ile kaplayın. Dondurma karışımını kaba aktarın, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 8-10 saat kadar bekletin.

Islattığınız bir dondurma kaşığı ile şekil verip, elde ettiğiniz dondurma toplarını kaselere aldıktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTALARI:

Kremayı tamamen köpürdükten sonra çırpmaya devam etmeyin. Aksi takdirde kıvamı bozulup, yağ halini alacaktır.

Yumurta sarısı ve beyazlarını dikkatlice ayırın.

Sütlü karışımı sürekli karıştırarak dibini tutturmadan hafif bir kıvam almasını sağlayın.

Hazırladığınız dondurmayı arzuya göre yarım saatte bir karıştırabilir ve derin dondurucuda soğutmaya devam edebilirsiniz.

Damla sakızı kullanacaksanız havanda dövdükten sonra kaynamakta olan süt karışımına ekleyin ve dondurma yapımında kullanın.

DONDURMANIN TARİHÇESİ

Bazı kaynaklar dondurmanın ilk kez günümüzden 3000 yıl önce Antik Çin’de ortaya çıktığını yazıyor. Dağlardan toplanan kar ile meyve, bal ve şarabı karıştırarak Çinliler ilk dondurmayı yapmışlar. Çin imparatorlarının bu güzel tatlıyı zevkle yedikleri rivayet olunur.

Kimi kaynaklara göre M.Ö. 500’lü yıllarda hüküm süren Pers İmparatorluğu döneminde de benzer bir tatlı vardı. Persler soğuk hava depoları yapımında uzmanlaşmışlardı. Dağların yüksek yamaçlarında kazılan çukurlarda toplanan karların, kaymak, bal, şurup, şerbet çeşitli baharatlarla harmanlanması ve karışımın tekrar karlarla örtülüp bekletilmesiyle dondurma elde ediyorlardı. Karışım şehirlere dağlardan getirilen kar ve buzun saklanmasında kullanılan Yahçal adı verilen buzhanelerde bütün bir yaz boyunca muhafaza ediliyordu.

Büyük İskender’in Asya Seferi sırasında bu şekilde donmuş bal, süt karışımından oluşan bir tatlı tükettiği bazı kaynaklarda geçiyor. M.S. 54-68 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu yöneten Neron’un da dondurmaya benzeyen bir yiyecek tükettiği yazılıyor. Neron gladyatör dövüşlerini seyrederken kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşnicibaşlarını ödüllendirirmiş. Çeşnicibaşlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba sıkıştırarak doldurmuş. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek İmparatora sunmuş. Neron o zamana kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevmiş. Ve bu lezzet günümüze kadar gelmiş.

BONUS: KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELERİ:

800 gram sütlü, kesme dondurma

2 adet yumurta akı

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi

3/4 su bardağı mısır gevreği (corn flakes)

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı esmer şeker

1/2 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için: 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

YAPIMI:

Derin dondurucudan çıkartıp kısa bir süre oda ısısında beklettiğiniz kesme dondurmayı on eşit parçaya kesin.

Her bir dondurma parçasını avuç içinizde yuvarlayın. Düz bir tabağa aldığınız rendelenmiş Hindistan cevizine buladığınız dondurma toplarını çukur bir tabağa alın. Üzerini streç filmle kapladıktan sonra kıvam alması için derin dondurucuya kaldırıp uzun bir süre bekletin.

İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, galeta unu, esmer şeker ve toz tarçını bir blenderde karıştırıp küçük parçalar haline getirin.

Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın. Derin dondurucudan çıkardığınız dondurma toplarını, öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.

Aynı işlemi bir kez daha tekrarladıktan sonra yeniden derin dondurucuya kaldırıp uzun bir süre bekletin.

Servisi öncesinde ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. Kızgın yağa atıp aralarda sallayarak 10-20 saniye gibi kısa bir süre kızarttığınız dondurmaları bekletmeden servis edin.

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PÜF NOKTALARI: