Dondurmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dondurmacı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dondurmacı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dondurmacı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dondurmacı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dondurmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dondurmacı Maaşları

Dondurmacı maaşı ortalama olarak aylık 10250_TL'dir. En düşük Dondurmacı maaşı 8950_TL, En yüksek ise 11550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dondurmacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.30

Meslek Adı :

Dondurmacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dondurma satışı yapılan kendine ait işyerinde, üretimi ve satışı yapılacak dondurma malzemelerinin temin edilmesi, satışa hazırlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Dondurmacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dondurma yapımında ve sunumunda gerekli malzemeleri toptancı ve imalatçı firmalardan en uygun şartlarda temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

b) Çalıştırdığı personelle ilgili iş planlaması ve organizasyonu yaparak sevk ve idare etmek,

c) İşyerinin, temizlik ve sağlık kurallarına göre temizliğini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

d) Satışı yapılacak dondurma çeşitlerinin imal edilmesini ve satışa hazır hale getirilmesini sağlamak

, e) Satışı yapılan dondurma çeşitlerinin fiyatlarını belirlemek,

f) Dondurmaların bozulmadan soğuk hava dolaplarında saklanmasını ve teşhir edilmesini sağlamak,

g) Müşterilere, dondurma özellikleri ve fiyatları hakkında bilgi vermek,

h) Müşterilerden sipariş almak, siparişlerin hazırlanarak müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

i) Müşterilerin satın aldığı dondurmaları paketlemek ve müşterilere teslim etmek,

j) Satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

k) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

l) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

m) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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