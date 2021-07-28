Yağmur Tayhan'ı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: "Defalarca bıçakladım, çuvala koyup duvarın yanına bıraktım"Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istediBreaking Bad dizisinin Saul Goodman'ı Bob Odenkirk'ten kötü haber! Sette fenalaştı!TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul toplantısında açıklamada bulunduShow Tv yeni Ana Haber sunucusu Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder nereli ve kaç yaşında?Justin Bieber geleneği bozmadı! Derin yırtmacı olan Hailey Baldwin'in frikik vermemesi için çabaladı!Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!Show Ana Haber'e yeni transfer! Ece Üner'in yerine gelecek isim belli olduSinan Akçıl'ın eski aşkı cinsel ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Rumen Şarkıcı Otilia Bruma'dan çok konuşulacak sözler!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!

Bursa'da bir dondurmacı kuyruğunda aile bebeğini unuttu. Bebek için esnaf ve vatandaşlar seferber oldu.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!

Bursa’nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurma dükkanında akılalmaz bir olay yaşandı. Dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne aniden ortadan kaybolunca; arabasında oturan bebek ortada kaldı. Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için çalışanlar bebeğe dondurma külahı verip onunla sohbet etti. 

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Dondurma sırasında çocuğunu unuttu!

ANNE TEPKİ GÖRDÜ

İş yeri sahibi kalabalığa bir bebeğin kaybolduğunu duyursa da bebeğin sahibi çıkmadı. Esnafların polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen görevliler bebeği teslim alacakken aile geldi. Bebeği teslim almak isteyen aileye kimlik sorgulaması yapıldı. Kimlik sorgulamasının ardından bebeği alan aile aynı dondurmacıda oturmaya devam etti. Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

"UNUTULDUKTAN SONRA AİLE GELDİ, YİNE BURADA OTURDULAR"

Bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, "Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk "bu bebek kimin?" diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Bizde bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabi bu sırada polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular" dedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT