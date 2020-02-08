Dondurucu soğukta naylona sarılıp ısınmaya çalıştı

SİVAS (İHA) – Sivas'ta yağışlı hava etkisini arttırırken, ülkelerinde süren iç savaştan kaçarak Sivas'a gelen Suriyeli çocukların yağmur altında dilenmesi yürek burktu.

Soğuk hava ve yağışların etkili olduğu Sivas'ta, soğuyan havaya ve yağmura rağmen dilenen iki Suriyeli kardeş görenlerin yüreklerini burktu. Yağan yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için naylona sarılan ısınmaya çalışan 11 yaşındaki Abdurrahman, dondurucu soğukta adeta yürekleri yaktı. Paraya ihtiyaçları olduğu için dilenmek zorunda kaldığını belirten küçük çocuk, 8 kardeş olduklarını ve annesinin hala Suriye'de bulunduğu söyledi. Dilenerek kardeşlerinin karnını doyurduğunu belirten Abdurrahman, kardeşleriyle ilgilendiği anlarda ise yerine kendisinden küçük kız kardeşini bırakmak zorunda kalıyor.

Kaynak: İHA