Dondurucu soğukta su arızası giderme çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri dondurucu soğuk havada içme suyu arızalarını gidermek için üstün bir gayret sarf ediyor.

Havaların son günlerde iyice soğuduğu, bazı içme suyu şebekelerinin donduğu ve yolların adeta buz patentine döndüğü Hakkari'de belediye ekipleri zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor. Kentin değişik mahallelerinde içme suyu yeni hatlarında meydana gelen patlaklar ve donan içme suyu şebekeleri belediye ekipleri tarafından onarılmaya başladı. Dondurucu soğuk havaya rağmen kazdıkları 2 metre derinliğindeki çukurlara giren ekipler arızaları bulup anında onarıyorlar. Kentin susuz kalmaması için üstün bir performans sergileyen belediye ekipleri, dondurucu soğuk havada yaptıkları çalışmalar halktan tam not aldı.

Kaynak: İHA