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Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacağı belirtildi. 

Bakanlık, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 17 MAYIS'A KADAR ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir."

Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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