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Dönencel Ay ne demek, TDK'ya göre Dönencel Ay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dönencel Ay kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dönencel Ay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dönencel Ay nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dönencel Ay kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dönencel Ay ne demek, TDK'ya göre Dönencel Ay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dönencel ay ne demek? Dönencel ay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dönencel ay kelimesi. Peki dönencel ay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dönencel ay nedir, dönencel ay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DÖNENCEL AY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dönencel ay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dönencel ay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ay'ın ilkbahar noktasından geçen saat dairesinden art arda iki geçişi arasındaki 27 gün 1 saat 43 dakikalık süre

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