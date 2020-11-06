Döner kavşağa çarptı! Metrelerce havaya uçtu
Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinde bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dönen kavşağa çarpıp yolun karşısına uçtu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülenirken sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Esenyurt'ta acı olay! Cam silmek isterken 4. kattan düştü
Hayvanların mamalarını çalan hırsızı beyzbol sopasıyla darp etti!
Hayvan barınağında sopa ve soğuk suyla işkence vakası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı'yı üzen açıklama!
06 Kasım 2020 Cuma 16:55
Benzer Videolar