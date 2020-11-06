Döner kavşağa çarptı! Metrelerce havaya uçtu

Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinde bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dönen kavşağa çarpıp yolun karşısına uçtu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülenirken sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.