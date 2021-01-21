Döner paketleyen kişilerin TikTok videosu eleştiri yağmuruna tutuldu!
Sosyal medyada kesilen dönerleri paketleyen dönercilerin çektiği TikTok videosu sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı. Hazır döner paketleyen iki çalışanın paylaştığı videoya vatandaşlar tarafından çokça tepki gelirken o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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21 Ocak 2021 Perşembe 17:30
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