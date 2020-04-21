Dönertaş köyündeki karantina süresi uzatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde daha önce uygulanan karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde Tatvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu 2020-23 sayılı kararına istinaden 06.04.2020 tarih ve saat 20.00'den bu yana devam eden karantinanın 21.04.2020 tarih ve saat 20.00 itibariyle bitmesine rağmen yeni pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinanın devam etmesi, köye giriş çıkışların 14 gün yasaklanmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA