Dong Geon No kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Geon No Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Geon No kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Geon No ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Geon No kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Geon No Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Geon No kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Geon No Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Geon No adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Geon No Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Geon No 4 Ekim 1991 tarihinde Gimpo, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 노동건 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Geon No Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dong Geon No, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Geon No'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Geon No Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geon___19/

Dong Geon No Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Geon No isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dong Geon No Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Geon No futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Korea University

1 Ocak 2014 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2017 yılında Pohang Steelers

31 Aralık 2017 yılında Suwon Bluewings

5 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Dong Geon No kimdir

Dong Geon No Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Geon No şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siheung Sinil Elementary School (시흥신일초등학교, 2003),
Dongducheon Middle School (동두천중학교, 2004),
Cheonho Middle School (천호중학교, 2005-2006),
Tongjin High School (통진고등학교, 2007-2009),
Korea University (고려대학교, 2010-2013)

Dong Geon No Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dong Geon No nereli

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