Dong Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Han 2 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩东 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Han Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dong Han'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dong Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dong Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında HN Jianye

24 Temmuz 2020 yılında Henan SSLM Res.

1 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

Dong Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Han şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.