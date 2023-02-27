Dong Han Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Han Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Han Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Han Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Han Seo 23 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서동한 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Han Seo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Han Seo'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Han Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dh_seo14/

Dong Han Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Han Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Han Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Han Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2020 yılında Korea University

1 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings

Dong Han Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Han Seo şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Han Seo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dongmyeong FC (동명FC, 2012),Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성U12, 2013),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2014-2016),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2017-2019),Korea University (고려대학교, 2020-2022)

Güney Kore U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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