Dong Ho Heo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Ho Heo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Ho Heo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Ho Heo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Ho Heo 24 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 허동호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Ho Heo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dong Ho Heo'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Ho Heo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heodongho_/

Dong Ho Heo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Ho Heo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Ho Heo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Ho Heo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2019 yılında Sun Moon Uni.

4 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

Dong Ho Heo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Ho Heo şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Muwon Elementary School (무원초등학교, 2011-2012),Baekma Middle School (백마중학교, 2013-2015),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2016-2018),Sun Moon University (선문대학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.