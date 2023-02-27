Dong Ho Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Ho Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Ho Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Ho Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Ho Jeong 27 Mart 1990 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정동호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Ho Jeong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Dong Ho Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dong Ho Jeong'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Ho Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Ho Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Ho Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Ho Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında BuGyeong HS (B)

1 Ocak 2009 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2011 yılında Gainare Tottori

31 Aralık 2011 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

31 Aralık 2012 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2014 yılında Ulsan Hyundai

8 Ocak 2021 yılında Suwon FC

Dong Ho Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Ho Jeong şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Ho Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deokcheon Middle School (2003-2005),Busan BuGyeong High School (2006-2008)

Güney Kore takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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