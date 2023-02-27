Dong Hwan Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hwan Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Hwan Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Hwan Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Hwan Min 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 민동환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Hwan Min Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ML-Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dong Hwan Min'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dong Hwan Min Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holy_min_20/

Dong Hwan Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Hwan Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Hwan Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Hwan Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2017 yılında Ulsan H. U18

8 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

12 Ocak 2021 yılında Suwon FC

31 Aralık 2021 yılında Ulsan Hyundai

Dong Hwan Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Hwan Min şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Hwan Min Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gyenam Elementary School (계남초등학교, 2011-2013),Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2014-2016),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2017-2019)

Güney Kore U18 takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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