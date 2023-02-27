Dong Hyuk Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hyuk Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Hyuk Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Hyuk Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Hyuk Lim 8 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임동혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Hyuk Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RYU SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dong Hyuk Lim'nin Jeju United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dong Hyuk Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l_dong__hyuk_/

Dong Hyuk Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Hyuk Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Hyuk Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Hyuk Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Haksung HS

1 Ocak 2013 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2016 yılında Bucheon FC

3 Ocak 2020 yılında Jeju United

18 Şubat 2021 yılında Pocheon Citizen

10 Şubat 2022 yılında Jeju United

11 Şubat 2022 yılında Goyang KH

31 Aralık 2022 yılında Jeju United

Dong Hyuk Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Hyuk Lim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Hyuk Lim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nongso Elementary School (농소초등학교, 2003-2004),Hwajin Elementary School (화진초등학교, 2005),Haksung Middle School (학성중학교, 2006-2008),Haksung High School (학성고등학교, 2009-2011),Soongsil University (숭실대학교, 2012-2015)

Güney Kore U22 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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