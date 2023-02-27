Dong Hyun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Hyun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Hyun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Hyun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Hyun Kim 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김동현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Hyun Kim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dong Hyun Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Hyun Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/calexhlos_/

Dong Hyun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Hyun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Hyun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Hyun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Dong Hyun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Hyun Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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