Dong Jin Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jin Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Jin Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dong Jin Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dong Jin Lee 17 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이동진 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dong Jin Lee Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Jin Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dong Jin Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dong Jin Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kwangwoon Univ.
1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC
Dong Jin Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dong Jin Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Haeundae Elementary School (2009-2011),
Suwon MB (2012),
Suwon MB U15 (2013),
Suwon FC U15 (2014),
SKK FC U15 (2015),
Cheongju Daesung High School (2016-2018),
Kwangwoon University (2019-)
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