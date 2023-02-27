Dong Jin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Jin Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Jin Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Jin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Jin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Jin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Jin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Jin Park 10 Aralık 1994 tarihinde Namhae, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박동진 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Jin Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Dong Jin Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Dong Jin Park'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Jin Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/park_hpbm50/

Dong Jin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Jin Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dong Jin Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Jin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında School Team SK

1 Ocak 2010 yılında G. Munseong HS

1 Ocak 2013 yılında Hannam Uni

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2018 yılında FC Seoul

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında FC Seoul

Dong Jin Park kimdir

Dong Jin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Jin Park şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Namhae Elementary School (남해초등학교, 2005-2006),
Jinju Middle School (진주중학교, 2007),
Milseong Middle School (밀성중학교, 2008-2009),
Gangneung Munseong High School (강릉문성고등학교, 2010-2012),
Hannam University (한남대학교, 2013-2015)

Dong Jin Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dong Jin Park nereli

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