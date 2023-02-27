Dong Jun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Jun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Jun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Jun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Jun Kim 19 Aralık 1994 tarihinde Suncheon, Jeonnam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김동준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Jun Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dong Jun Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Jun Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/king1_juns/

Dong Jun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Jun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Jun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Jun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2013 yılında Yonsei Univ.

2 Şubat 2016 yılında Seongnam FC

13 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

11 Ocak 2022 yılında Jeju United

Dong Jun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Jun Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dong Jun Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suncheon Maesan Middle School (순천매산중학교, -2009),Seongnam FC U18 (풍생고등학교, 2010-2012),Yonsei University (연세대학교, 2013-2015)

Güney Kore takımında 21 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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