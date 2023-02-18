Dong Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Li 15 Mart 2001 tarihinde Shenzhen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李东 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Li Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dong Li, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dong Li'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dong Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dong Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2019 yılında Metalac U19

1 Temmuz 2020 yılında Metalac

9 Eylül 2021 yılında Radnicki Srem

31 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Dong Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Li şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.