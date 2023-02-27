Dong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Min Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Min Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Min Kim 16 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김동민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Min Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dong Min Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Dong Min Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dong Min Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Min Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dong Min Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Min Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Bupyeong HS

1 Temmuz 2010 yılında Gwangju Alt.

1 Ocak 2013 yılında Incheon Uni.

1 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

25 Mayıs 2020 yılında Sangju Sangmu

27 Kasım 2021 yılında Incheon Utd.

Dong Min Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Min Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bupyeongdong Middle School (-2009),Bupyeong High School (Incheon) (2010),Gwangju FC U18 (2010-2012),Incheon National University (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.