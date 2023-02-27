Dong Sun Ha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Sun Ha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Sun Ha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dong Sun Ha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dong Sun Ha 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 하동선 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dong Sun Ha Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Sun Ha'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dong Sun Ha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dong Sun Ha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Ganggu MS
1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2020 yılında Ha Tae-ho YFC
1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.
Dong Sun Ha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dong Sun Ha şuan Incheon United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gwacheon Elementary School (과천초등학교, 2012-2013),
Pohang Steelers U12 (포항제철동초등학교, 2014-2016),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2017),
Ganggu Middle School (강구중학교, 2018),
Gachang FC Ha Tae-ho U18 (가창 FC하태호 U18, 2020-2022)
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