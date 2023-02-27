Dong Won Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Won Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Won Ji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Won Ji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Won Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Won Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Won Ji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Won Ji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Won Ji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Won Ji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Won Ji 28 Mayıs 1991 tarihinde Jeju City, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 지동원 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Won Ji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Dong Won Ji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dong Won Ji'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dong Won Ji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jidongwon10/

Dong Won Ji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Won Ji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dong Won Ji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Won Ji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Chunnam D. U18

1 Temmuz 2007 yılında Reading U18

1 Ocak 2009 yılında Chunnam D. U18

1 Ocak 2010 yılında Chunnam Dragons

1 Temmuz 2011 yılında Sunderland

1 Ocak 2013 yılında Augsburg

30 Haziran 2013 yılında Sunderland

16 Ocak 2014 yılında Augsburg

1 Temmuz 2014 yılında Dortmund

1 Ocak 2015 yılında Augsburg

26 Ocak 2018 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2018 yılında Augsburg

1 Temmuz 2019 yılında Mainz

29 Ocak 2021 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2021 yılında Mainz

7 Temmuz 2021 yılında FC Seoul

Dong Won Ji kimdir

Dong Won Ji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Won Ji şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ohyun Middle School (2004-2006), Chunnam Dragons (2007), FC Reading (2007-2008), Chunnam Dragons (2008-2009)

Dong Won Ji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 9 numaralı formasıyla 30 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 11 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 33 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dong Won Ji nereli

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