Dong Won Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Won Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Won Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dong Won Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dong Won Lee 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이동원 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dong Won Lee Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Won Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dong Won Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dong Won Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Sun Moon Uni.
10 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.
Dong Won Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dong Won Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Suseong Middle School (수성중학교, 2015-2016),
Yongin Yangji FC U15 (용인양지FC U15, 2017),
Yongin Yangji FC U18 (용인양지FC U18, 2018-2020),
Sun Moon University (선문대학교, 2021-2022)
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