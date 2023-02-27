Dong Yun Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Yun Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Yun Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Yun Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Yun Jeong 3 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정동윤 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Yun Jeong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dong Yun Jeong'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Yun Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Yun Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dong Yun Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dong Yun Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2016 yılında Gwangju FC

27 Temmuz 2018 yılında Incheon Utd.

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Incheon Utd.

Dong Yun Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Yun Jeong şuan Incheon United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jangsan Elementary School (2005-2006),Busan Jungang Middle School (2007-2009),Busan BuGyeong High School (2010-2012),Sungkyunkwan University (2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.