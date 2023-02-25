Dongsheng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dongsheng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dongsheng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dongsheng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dongsheng Wang 12 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王东升 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dongsheng Wang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Dongsheng Wang'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dongsheng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dongsheng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dongsheng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dongsheng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında HZ Greentown

9 Mart 2018 yılında FJ Tianxin

20 Şubat 2019 yılında ZJ Greentown

Dongsheng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dongsheng Wang şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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