Doni Arifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doni Arifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doni Arifi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Doni Arifi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Doni Arifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doni Arifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doni Arifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doni Arifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doni Arifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doni Arifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doni Arifi 11 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kosova,Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doni Arifi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Doni Arifi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Doni Arifi'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Doni Arifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doni Arifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Doni Arifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doni Arifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Honka II

22 Ağustos 2020 yılında Ilves

Doni Arifi kimdir

Doni Arifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doni Arifi şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Doni Arifi nereli

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