Doni Grdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doni Grdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doni Grdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doni Grdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doni Grdic 22 Ocak 2002 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Doni Grdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doni Grdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Doni Grdic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Doni Grdic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Doni Grdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doni Grdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doni Grdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doni Grdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Sibenik U19

1 Temmuz 2020 yılında HNK Sibenik

9 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

18 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

Doni Grdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doni Grdic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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