Doniyor Abdumannopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Abdumannopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doniyor Abdumannopov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Doniyor Abdumannopov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Doniyor Abdumannopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Abdumannopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doniyor Abdumannopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Abdumannopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doniyor Abdumannopov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doniyor Abdumannopov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doniyor Abdumannopov 12 Ekim 2000 tarihinde Marhamat şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дониёр Бахтиёржон оглы Абдуманнопов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doniyor Abdumannopov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Doniyor Abdumannopov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Doniyor Abdumannopov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Doniyor Abdumannopov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doniyor Abdumannopov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Doniyor Abdumannopov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doniyor Abdumannopov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FK Andijon

28 Temmuz 2021 yılında Energetik-BGU

1 Ocak 2022 yılında Sogdiana

30 Temmuz 2022 yılında Navbahor

5 Şubat 2023 yılında Bunyodkor

Doniyor Abdumannopov kimdir

Doniyor Abdumannopov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doniyor Abdumannopov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bunyodkor

Doniyor Abdumannopov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 24 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Doniyor Abdumannopov nereli

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