Doniyor İsmoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor İsmoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doniyor İsmoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doniyor İsmoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doniyor İsmoilov 14 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дониёр Исмоилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doniyor İsmoilov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Doniyor İsmoilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kokand 1912 futbol takımında oynamaktadır. FK Kokand 1912 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doniyor İsmoilov'nin FK Kokand 1912 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Doniyor İsmoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doniyor İsmoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doniyor İsmoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doniyor İsmoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Dinamo

1 Mart 2018 yılında Kyran

11 Ekim 2018 yılında Vefaspor

1 Şubat 2019 yılında FK Andijon

5 Şubat 2020 yılında FK Turon

24 Şubat 2021 yılında FK Andijon

15 Temmuz 2021 yılında FK Turon

1 Ocak 2023 yılında Kokand 1912

Doniyor İsmoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doniyor İsmoilov şuan FK Kokand 1912 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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