Doniyor Narzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Narzullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doniyor Narzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Doniyor Narzullaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Doniyor Narzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Narzullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doniyor Narzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Narzullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doniyor Narzullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doniyor Narzullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doniyor Narzullaev 11 Nisan 1995 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дониёр Бахтиёр оглы Нарзуллаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doniyor Narzullaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASM yapmaktadır. Doniyor Narzullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doniyor Narzullaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Doniyor Narzullaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/narzullaev.7.d_?igshid=19ob05pzk797i

Doniyor Narzullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doniyor Narzullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Doniyor Narzullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doniyor Narzullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

23 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

28 Temmuz 2021 yılında Nasaf Qarshi

2 Ocak 2022 yılında Neftchi

1 Ocak 2023 yılında Nasaf Qarshi

Doniyor Narzullaev kimdir

Doniyor Narzullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doniyor Narzullaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Doniyor Narzullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Doniyor Narzullaev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavkat Salomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavkat Salomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Souper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Souper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Souper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Souper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thomas Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thomas Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi