Doniyor Narzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doniyor Narzullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doniyor Narzullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doniyor Narzullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doniyor Narzullaev 11 Nisan 1995 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дониёр Бахтиёр оглы Нарзуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doniyor Narzullaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASM yapmaktadır. Doniyor Narzullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doniyor Narzullaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Doniyor Narzullaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/narzullaev.7.d_?igshid=19ob05pzk797i

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Doniyor Narzullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doniyor Narzullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Doniyor Narzullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doniyor Narzullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

23 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

28 Temmuz 2021 yılında Nasaf Qarshi

2 Ocak 2022 yılında Neftchi

1 Ocak 2023 yılında Nasaf Qarshi

Doniyor Narzullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doniyor Narzullaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Doniyor Narzullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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