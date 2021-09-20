Donkişotluk ne demek, TDK'ya göre Donkişotluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Donkişotluk ne demek? Donkişotluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi donkişotluk kelimesi. Peki donkişotluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre donkişotluk nedir, donkişotluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Donkişotluk kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Donkişotluk kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DONKİŞOTLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Donkişotluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre donkişotluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma durumu

