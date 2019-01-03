Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

Hakkari'de sahipsiz halde bulunan ve donmak üzere olan yavru köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Kış mevsiminin zor geçtiği Hakkari'de, Çukurca yolu Oğul köyü yol ayrımında sahipsiz bulunan yavru köpekler, donmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Rabia Aslan ve beraberindeki ekip tarafından kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz olan yavru köpeklere ulaşmayı başardı.

Donmak üzere olan yavru köpekleri kurtaran ekipler, sıcak bir ortamda ısınmalarını sağlayıp karınlarını duyurduktan sonra tedavileri için Hakkari Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı bakım ünitesi personeline teslim ettiler.

Kaynak: İHA