BURSA (AA) - Bursa'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Dönmeyi Düşünmediler: Çanakkale" etkinliği yapıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum Salonu'ndaki etkinlikte, Özel Akcan Okulları öğrencileri tarafından gösteriler sunuldu.

Etkinlikte konuşan eğitim kurumunun kurucu müdürü Ender Akça, şanlı tarihin kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale'de kazanılan zaferin 104'üncü yılını anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akça, "Özel Akcan Okulları olarak, yetiştirdiğimiz neslin tarihini bilmesini, geçmişini tanımasını, vatanına ve milletine bağlı nesiller olmasını şiar edinmiş bir aileyiz." dedi.

Daha sonra, öğrencilerin oluşturduğu korosu Çanakkale türkülerini seslendirdi. Okulun 7'nci sınıf ve Tiyatro Kulübü öğrencilerinin hazırladığı "Dönmeyi Düşünmediler: Çanakkale" isimli tiyatro oyunu da sahnelendi.

Kaynak: AA